Wahl-Chaos in Berlin - In diesen Wahlbezirken soll die Bundestagswahl wiederholt werden

Do 10.11.22 | 16:29 Uhr

Bild: imago images/E. Contini

Wegen zahlreicher Pannen bei den Wahlen in Berlin im vergangenen Jahr soll die Bundestagswahl in 431 der rund 2.300 Stimmbezirke wiederholt werden. rbb|24 zeigt in einer interaktiven Karte, welche Bezirke genau betroffen wären.

Die Bundestagswahl von 2021 soll in 431 der insgesamt 2.257 Berliner Wahlbezirke wiederholt werden. Diese Empfehlung hat der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags ausgesprochen. Die Wiederholung soll demnach mit Erst- und Zweitstimme erfolgen. Der Bundestag will darüber am Donnerstagabend entscheiden, ein Beschluss gilt als sicher.

Ob Sie voraussichtlich betroffen sind, können Sie in der folgenden Karte sehen. Diese zeigt Ihnen die Urnenwahlbezirke oder - mit Klick auf den Reiter über der Karte - die Briefwahlbezirke.



Wenn Ihnen die Grafik nicht angezeigt wird, klicken Sie hier.



Viele Pankower müssten nochmal an die Urne

Die meisten Wahlbezirke sind in Pankow betroffen. In 176 von 215 Wahlbezirken soll dort die Bundestagswahl wiederholt werden, das sind fast 82 Prozent der Wahlbezirke, gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf mit 77 von 195 Wahlbezirken. Die wenigsten Pannen gab es mit drei von 158 Wahlbezirken in Spandau und in vier von 234 Wahlbezirken in Treptow-Köpenick.



In ganz Berlin sind 19,1 Prozent der Urnenwahlbezirke betroffen, sowie 17,4 Prozent der Briefwahlbezirke.

In den folgenden Tabellen sind Urnen- und Briefwahlbezirke, in denen die Bundestagswahl wiederholt werden soll, noch einmal aufgelistet. Sie können auch die Suchfunktion nutzen: Dazu müssten Sie aber die Nummer Ihres Wahlbezirks kennen. Gesucht werden kann auch nach der Adresse ihres Wahllokals.



Wenn Ihre Suche nichts ergibt und/oder Ihr Wahllokal nicht aufgelistet ist, sind Sie voraussichtlich nicht von der Wiederholungswahl betroffen. Entscheidend wird aber sein, ob Sie tatsächlich eine Wahlbenachrichtigung bekommen oder nicht.



Wahlbezirke nach Bezirken Zuordnung Die Bundestagswahlkreise orientieren sich an den Berliner Bezirken, sind aber nicht mit der Bezirksstruktur gleichzusetzen. Es gibt zum Beispiel zwei Bundestagswahlkreise, die sogar mehrere Bezirke umfassen: Wahlkreis 78: Spandau - Charlottenburg Nord und Wahlkreis 83: Friedrichshain - Kreuzberg - Prenzlauer Berg Ost.

Mitte

Friedrichshain-Kreuzberg

Pankow

Charlottenburg-Wilmersdorf

Spandau

Steglitz-Zehlendorf

Tempelhof-Schöneberg

Neukölln

Treptow-Köpenick

Marzahn-Hellersdorf

Lichtenberg

Reinickendorf

