Wahl-Chaos in Berlin - In diesen Wahlbezirken muss die Bundestagswahl wiederholt werden

Do 08.02.24 | 10:23 Uhr

Wegen zahlreicher Pannen bei den Wahlen 2021 in Berlin muss die Bundestagswahl am Sonntag in 455 Stimmbezirken der Hauptstadt wiederholt werden. rbb|24 zeigt in einer interaktiven Karte, welche Wahlbezirke betroffen sind. Das rbb Fernsehen sendet dazu heute um 18:10 Uhr die Reportage "Berlin im Wahl-Sprint"

Die Bundestagswahl von 2021 muss in 455 der insgesamt 2.256 Berliner Wahlbezirke wiederholt werden. Das Bundesverfassungsgericht folgte in seiner Entscheidung im Dezember 2023 weitgehend einem Beschluss des Bundestags aus dem Vorjahr. Die Wiederholung wird nun am Sonntag, 11. Februar 2024 in den betroffenen Wahlbezirken mit Erst- und Zweitstimme erfolgen.

Ob Sie von der Wiederholungswahl betroffen sind, zeigt Ihnen die folgende Karte. Zu sehen sind die 455 betroffenen Wahlbezirke, in denen erneut gewählt werden muss. Die Briefwahlbezirke sind deckungsgleich mit den Urnenwahlbezirken oder umfassen mehrere komplette Urnenwahlbezirke. Wir stellen sie in der Karte nicht gesondert dar.



Viele Pankower sollen nochmal an die Urne

Die meisten Wahlbezirke sind in Pankow betroffen. In 180 von 215 Wahlbezirken soll dort die Bundestagswahl wiederholt werden, das sind rund 84 Prozent der Wahlbezirke. An zweiter Stelle folgt Charlottenburg-Wilmersdorf mit 82 von 195 Wahlbezirken. Die wenigsten Pannen gab es mit drei Wahlbezirken in Spandau sowie in Lichtenberg mit sechs und in Treptow-Köpenick mit acht. In ganz Berlin ist ziemlich genau ein Fünftel der Wahlbezirke betroffen.

In den folgenden Tabellen sind Urnen- und Briefwahlbezirke, in denen die Bundestagswahl wiederholt werden soll, noch einmal aufgelistet. Sie können auch die Suchfunktion nutzen: Dazu müssten Sie aber die Nummer Ihres Wahlbezirks kennen. Die Nummer des Wahlbezirks setzt sich aus einer Ziffer für den Bezirk (etwa 1 für Mitte), einer für den Wahlkreis (etwa 75 für Mitte) und drei Ziffern des Wahllokals zusammen. Gesucht werden kann auch nach der Adresse des Wahllokals, in dem 2021 gewählt wurde. Wenn Ihre Suche nichts ergibt und/oder Ihr Wahllokal nicht aufgelistet ist, sind Sie voraussichtlich nicht von der Wiederholungswahl betroffen. Entscheidend wird aber sein, ob Sie tatsächlich eine Wahlbenachrichtigung bekommen oder nicht.



Wahlbezirke nach Bezirken Zuordnung Die Bundestagswahlkreise orientieren sich an den Berliner Bezirken, sind aber nicht mit der Bezirksstruktur gleichzusetzen. Es gibt zum Beispiel zwei Bundestagswahlkreise, die sogar mehrere Bezirke umfassen: Wahlkreis 78: Spandau - Charlottenburg Nord und Wahlkreis 83: Friedrichshain - Kreuzberg - Prenzlauer Berg Ost. Die Nummer des Wahlbezirks setzt sich aus einer Ziffer für den Bezirk (etwa 1 für Mitte), einer für den Wahlkreis (etwa 75 für Mitte) und drei Ziffern des Wahllokals zusammen.

Mitte

Friedrichshain-Kreuzberg

Pankow

Charlottenburg-Wilmersdorf

Spandau

Steglitz-Zehlendorf

Tempelhof-Schöneberg

Neukölln

Treptow-Köpenick

Marzahn-Hellersdorf

Lichtenberg

Reinickendorf