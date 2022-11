Die Bundesregierung wird nicht auf die Forderung der Klima-Gruppe "Letzte Generation" nach einem Gespräch am Donnerstag eingehen. Das betonte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am Donnerstag im rbb24 Inforadio.



"Die Letzte Generation demonstriert und macht auf ein Anliegen aufmerksam, das ist ihr gutes Recht. Gleichzeitig verletzt sie Rechte Dritter und das Strafrecht, natürlich ist das keine Grundlage für ein gutes Gespräch", betonte Buschmann. Die Bundesregierung könne Rechtsverstöße nicht im Nachhinein legitimieren, indem sie auf solche Gesprächseinladungen eingehe, so der FDP-Politiker.



Die "Letzte Generation" hatte für Donnerstagvormittag Mitglieder der Bundesregierung zu einem Gespräch in Berlin eingeladen. Ein Vertretungsteam wolle "über erste Sicherheitsmaßnahmen in der Katastrophe – 100km/h auf der Autobahn sowie ein 9 €-Ticket im Nahverkehr" verhandeln. Vom Ergebnis des Gesprächs wolle man auch eine Beendigung der Proteste abhängig machen, teilte die "Letzte Generation" mit.