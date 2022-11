Thomas Berlin Mittwoch, 09.11.2022 | 21:07 Uhr

Es gab in Berlin bereits in 18 Fällen Notarztwagen, die wegen einer Straßenblockade von 'Die Letzte Generation" nicht zu ihrem Einsatz fahren konnten.

Es ist doch völlig klar und leider absehbar, dass es irgendwann eben nicht mehr glimpflich ausgeht.

Diese gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr sind ja nicht durch Zufall Straftatbestände.

Die Veränderungen in Bezug auf den CO²-Ausstoß der Industrie und des mororisierten Verkehrs können doch nicht mit Gewalt und Nötigung durchgesetzt werden. Was ist das nur für eine antidemokratische Auffassung, hier zu nötigen?

Ich erwarte, daß auch die Medien sich endlich klar zu einem demokratischen Prozedere bekennen und diese extremistischen Aktionen verurteilen. Niemand steht in Deutschland über dem Gesetz. Es gelten rechtsstaatliche Regeln - für alle Bürger.