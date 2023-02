Helmut Krüger Potsdam Sonntag, 19.02.2023 | 10:02 Uhr

Es bleibt dauerhaft die Diskrepanz zwischen der so bez. Sicherheitsarchitektur Derjenigen, die das alles entwerfen und von Denjenigen, die das tagtäglich anwenden. Museen sind bspw. wieder zur so bez. Flachware zurückgekehrt, zu Ausstellungstafeln, die die sie Besuchenden informieren, anstelle technischer Dialogsysteme, die alle naslang wegen fehlerhafter Anwendung ausfielen. Ein derart weites Anwenderspektrum wie in Museen gibt es bei Behörden zwar nicht, dennoch bleibt das Grundproblem in schwächerer Potenz bestehen.



Persönlich glaube ich nicht, dass sich diese Diskrepanz vollkommen oder auch nur zur Genüge beheben lässt, indem Personal noch und noch geschult wird. Dazu sind 90 % unserer Handlungen unbewusst; alles Weitere wäre auch eine Überforderung, mit der niemand klarkäme.