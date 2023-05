Pflegenotstand in Berlin - Lageso beklagt enormen Antragsstau bei ausländischen Pflegekräften

Di 09.05.23 | 21:44 Uhr

Video: rbb24 Abendschau | 09.05.2023

Das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) fordert dringend mehr Personal für die Bearbeitung von Anerkennungsanträgen ausländischer Pflegekräfte.



Bislang seien in der Behörde 16 Menschen damit beschäftigt, die im Ausland erworbenen Fachabschlüsse zu prüfen und den Fachkräften damit eine Arbeitserlaubnis in der Berliner Pflegebranche zu erteilen, hieß es am Dienstag vom Lageso auf rbb-Anfrage. Benötigt würden eigentlich doppelt so viele, fordert die Behörde.



Die Bearbeitungszeit solcher Anträge habe im vergangenen Jahr sieben Monate beansprucht, hieß es weiter. Aufgrund steigender Antragszahlen sei ohne personelle Verstärkung im laufenden Jahr mit noch erheblich längeren Bearbeitungszeiten von bis zu 14 Monaten zu rechnen, hieß es weiter.

Imago Images 8 min Besonders wenige Praxen in Ostbezirken - Wie Berlin dem Hausärztemangel begegnet Der Ärztemangel ist kein Problem, das sich nur auf dem Land abspielt. Auch in Großstädten finden Patienten keine Hausarztpraxis. Besonders gravierend ist es in den Berliner Ostbezirken. Von Ann-Kristin Schenten

Czyborra sieht weitere Baustellen

Die neue Berliner Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) sagte dem Lageso am Dienstag in der rbb24 Abendschau Unterstützung zu. Dies sei ein wichtiges Thema, das man nun in den Haushaltsberatungen angehen werde, sagte Czyborra.



Es müsse aber auch grundsätzlich an den Arbeitsbedingungen in der Branche gearbeitet werden, fügte sie hinzu. Zudem müssten die Ausbildungsbedingungen in Berlin verbessert werden und die Auszubildenden und Pflegekräfte bräuchten günstigen Wohnraum. Darüber werde sie mit Bausenator Christian Gaebler (SPD) sprechen.

dpa-Bildfunk/Jörg Carstensen 4 min Brandenburg - Nonnemacher: Ärztemangel lässt sich nicht per Knopfdruck beseitigen In Brandenburg gehen in den nächsten Jahren viele Ärzte in den Ruhestand und es fehlt Nachwuchs. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemancher (Grüne) will auf medizinische Versorgungszentren setzen - doch die Probleme seien vielfältig.

70 Prozent der Betten bleiben unbelegt