Die Brandenburger FDP will nach der nächsten Landtagswahl mitregieren. Der Landesvorsitzende Zyon Braun sagte am Samstag beim Landesparteitag in Falkensee (Havelland), Ziel sei es, in den Landtag einzuziehen und sich dann auch an der Regierung zu beteiligen. Man wolle einen Neustart für Brandenburg erreichen und die Wirtschaft in den Mittelpunkt stellen. Braun forderte zudem eine solide Finanzpolitik. Die Schuldenbremse müsse eingehalten werden.