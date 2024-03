Krankenhäuser in Brandenburg erhalten auch 2024 zusätzlich 95 Millionen Euro

Do 07.03.24 | 12:51 Uhr

Die Krankenhäuser in Brandenburg erhalten aufgrund ihrer schwierigen finanziellen Lage auch in diesem Jahr zusätzlich 95 Millionen Euro vom Land. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Der Haushaltsausschuss des Landtages hat demnach am Donnerstag das Sonderförderprogramm "Krisenbewältigung der Krankenhäuser" bewilligt.