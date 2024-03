Stichwahl - Menschen in Stahnsdorf wählen am Sonntag ihren Bürgermeister

Fr 15.03.24 | 11:16 Uhr

Bild: Ines Glöckner/Laurence Chaperon

Die Menschen in der Gemeinde Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) haben erneut die Wahl - sie müssen am Sonntag ihre Stimme bei der Bürgermeister-Stichwahl abgeben. Zur Wahl stehen der amtierende Bürgermeister Bernd Albers ("Bürger für Bürger") und Herausforderer Richard Kiekebusch (CDU), der sich in der ersten Wahlrunde gegen Tina Reich (SPD) durchsetzten konnte.

"Der Feuerwehrneubau an der Annastraße und die neue Lindenhofgrundschule sind ganz wichtige Ziele in den nächsten Jahren", sagte der 55 Jahre alte Albers nach der ersten Wahlrunde: "Wichtig ist auch, den ehemaligen Feuerwehrstandort am Dorfplatz zum Bürgerhaus umzubauen." Kiekebusch wirbt für einen "Generationswechsel" im Rathaus der Gemeinde mit gut 16.000 Einwohnern. Der 28-Jährige will ein städtebauliches Leitbild entwickeln "mit Fokus auf grüne, offene Räume und moderne Wohnquartiere".

Rund 13.200 Menschen sind wahlberechtigt