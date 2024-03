Zwei Kandidaten treten gegen Amtsinhaber zur Bürgermeisterwahl in Stahnsdorf an

In Stahnsdorf wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Gegen Amtsinhaber Bernd Albers (Bürger für Bürger) treten Tina Reich (SPD) und Richard Kiekebusch (CDU) an. Das Wachstum des Ortes und die damit verbundenen Herausforderungen bestimmen den Wahlkampf.

In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Einwohnerzahl in Stahnsdorf auf 16.458 verdoppelt. Die Nähe zu Potsdam und Berlin lockt viele Zuzügler an. Zu denen, die finden, es reiche jetzt mit dem Wachstum, gehört Bernd Albers vom Bündnis Bürger für Bürger. Albers ist seit 15 Jahren im Amt und will es weiter bleiben. Er kämpft dafür, das Wachstum deutlich zu verlangsamen.

"Wenn wir uns nochmal verdoppeln würden, würde das den Ort deutlich überfordern", sagte Albers dem rbb. Es gehe jetzt darum, in Stahnsdorf Orte zu schaffen, wo sich Alteingesessene und Zugezogene begegnen können. "Wir haben eine neue Grundschule gebaut für 26 Millionen Euro, für zehn Millionen Euro eine neue Feuerwehr, eine Kita für acht Millionen, eine Turnhalle für sechs Millionen", so Albers. Nun sei es an der Zeit, Orte wie Bürgerhäuser zu schaffen, die auch Kunst und Kultur Freiräume böten, so der 55-Jährige.