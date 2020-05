Minister nennt Ausmaß des Vogelsterbens in Brandenburg "besorgniserregend"

Agrarvögel in Brandenburg

Feldlerchen, Kiebitze und Rebhühner sind immer seltener in Brandenburg vorzufinden. Bei 60 Prozent der Agrarvögel sei der Bestand in den letzten 20 Jahren rückläufig, teilte Minister Axel Vogel (Grüne) mit, der sowohl die Bereiche Landwirtschaft als auch Umwelt und Klima verantwortet. Anlass der Äußerung ist der Tag zur Erhaltung der Artenvielfalt am 22. Mai.

Der Minister wies auf die "besorgniserregende Situation für die weltweite Erhaltung der biologischen Vielfalt" hin. Ein Grund dafür sei, dass es weniger Insekten als Vogelfutter gebe - eine Folge der intensiveren Bewirtschaftung von Agrar- und Grünflächen und des Rückgangs von Brachflächen.