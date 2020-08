Das Schulamt Neuruppin hat einen Schulleiter gestoppt, der sich in einem Schreiben an die Eltern gegen die Maskenpflicht in seiner Grundschule in Rathenow (Havelland) gewandt hatte. Das hat das Bildungsministerium am Freitag bestätigt.

Eine Sprecherin sagte, die Maskenpflicht werde auch in der Jahn-Grundschule in Rathenow umgesetzt. Darüber seien die Eltern in einem Schreiben der stellvertretenden Schulleiterin am Freitag informiert worden.

Zu möglichen Konsequenzen für den Schulleiter wollte sich die Sprecherin nicht äußern.