Die technischen Probleme beim "Lernraum Berlin" sind weitgehend behoben. Das hat die digitale Schulplattform am Donnerstagvormittag via Twitter mitgeteilt. Beim Login sei etwas Geduld gefragt, eventuell müssten Nutzer die Cookies in ihrem Browser löschen und die Seite neu laden, hieß es.

Zwischenzeitlich war berichtet worden, dass es wie schon am Mittwoch zu Beginn des Lockdowns auch am Donnerstagmorgen Probleme bei der Anmeldung geben würde. Die Bildungsverwaltung sprach von Einzelfällen, bei denen sich für Schüler das Anmelden verzögert habe.

Laut des Pressesprechers der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Martin Klesmann, hätten die Probleme an den strikten Sicherheitseinstellungen der Plattform gelegen. Die sollen dazu geführt haben, dass der Aufbau der verschlüsselten Verbindung zu lange gedauert habe, so Klesmann auf Nachfrage von rbb|24. Am Donnerstagmorgen seien weit über 20.000 Nutzerinnen und Nutzer in dem Portal aktiv gewesen.