Laut Kalayci sind bisher 1,5 Millionen Codes für Impfungen herausgegeben worden – zum Beispiel direkt per persönlicher Einladung oder auch über Krankenhäuser und Schulen ans Personal. Tatsächlich geimpft wurden in Berlin aber laut Robert-Koch-Institut bislang nur 371.582 Menschen. Es bestehe keine Pflicht zur Impfung, sagte Kalayci zur Erklärung, außerdem gebe es immer noch zu wenig Impfstoff.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat bestätigt, dass hunderttausende Menschen in Berlin, die impfberechtigt sind, noch nicht gegen das Corona-Virus geimpft wurden. Kritik am Einladungs- und Impfmanagement wies sie bei der Fragestunde im Abgeordnetenhaus aber zurück.

Was Astrazeneca angehe, so seien aktuell nicht 100.000 Dosen frei verfügbar, wie der " Tagesspiegel " berichtet hatte, sondern nur etwa 28.000. Und Kalayci geht davon aus, dass diese jetzt schnell gebraucht werden. Denn nach viel Skepsis in der Vergangenheit würden jetzt auch die Termine mit Astrazeneca sehr gut gebucht - allein am Donnerstag seien es 5.700 in den beiden Zentren Tegel und Tempelhof, sagte sie.

In Tegel wird mittlerweile nicht mehr nur mit Astrazeneca geimpft, sondern auch mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Nach rbb-Informationen soll das Impfzentrum Tegel nach den Osterferien komplett auf Biontech umgestellt werden. Der Impfstoff von Astrazeneca würde dann noch in Tempelhof und vor allem in den Hausarztpraxen verimpft.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat inzwischen schnellere Impfungen für Jüngere in Aussicht gestellt. Über kurz oder lang werde der Punkt kommen, an dem darüber geredet werden müsse, die bisherige Impfpriorisierung aufzugeben und neue Schwerpunkte zu setzen, sagte Müller in seiner Regierungserklärung am Donnerstag im Abgeordnetenhaus.