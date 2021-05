Bildungssenatorin Scheeres hat sich dafür ausgesprochen, bis zum neuen Schuljahr weiter zu machen wie bisher und dabei unter anderem Unterstützung von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) bekommen.

Elternvertreter Heise sagte, eine offene Frage sei, woran man eine Rückkehr zum Regelunterricht festmachen solle. "An einer Inzidenz von 50? Also wie bei der Bundes-Notbremse: Fünf Tage unter 50 bedeutet Regelbetrieb? Und was machen wir, wenn die Zahl dann wieder steigt? Bleibt man im Regelbetrieb oder geht man wieder raus?" Beim Wechselunterricht bis zu den Ferien gebe es zumindest eine gewisse Planbarkeit. "Wobei viele Eltern, die sich an uns gewandt haben, auch an ihrer Belastungsgrenze sind, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Schule betrifft."



Die "Initiative Familien" fordert entsprechend eine sofortige Rückkehr zum Regelbetrieb an Schulen und kündigte für diese Woche gleich drei Demonstrationen vor dem Roten Rathaus an: Am Pfingstmontag, am Dienstag (25. Mai) und am Samstag (29. Mai).