Die Corona-Zahlen steigen stetig - auch in Potsdam. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen fünf Tagen über der Marke von 35. Daher sind nun die Regeln für öffentliche Veranstaltungen verschärft worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz Potsdams lag am Mittwoch den fünften Tag in Folge über der Marke von 35. Daher sind nun die Corona-Regeln verschärft worden, wie die Landeshauptstadt am Mittwochabend in einem Sonderamtsblatt mitteilte.

Letzmals wurden die Corona-Regeln in Potsdam im August verschärft - als der Inzidenzwert von 20 dauerhaft überschritten wurde. Seitdem ist der Besuch etwa von Gaststätten drinnen und Hotels nur noch möglich, wenn man geimpft, genesen oder getestet ist. Das gilt auch für Reisebus-Reisen. Auch dieser Grenzwert ist in der aktuellen Corona-Umgangsverordnung so festgelegt worden.



In der kommenden Woche könnten sich die Corona-Regeln in Brandenburg wieder ändern. Das Kabinett wird voraussichtlich am Dienstag eine neue Corona-Verordnung beschließen.

Beim Erlassen und Aufheben von Corona-Beschränkungen orientierte sich die Politik bisher stark an der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Da immer mehr Menschen geimpft und dadurch vor schweren Verläufen geschützt sind, nimmt die Aussagekraft dieses Wertes ab. Deshalb soll künftig unter anderem auch die Zahl der Klinikeinweisungen in den Fokus rücken, also wie viele Corona-Infizierte sich in stationäre Behandlung begeben mussten.