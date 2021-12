Landrat Blasig beklagt Mangel an Impfstoff in Brandenburg

Im Inforadio vom rbb sagte Blasig am Freitag, es fehle nicht an Impfstellen. Das große Problem sei vielmehr, dass man nicht genug Impfstoff habe. Eine Impfstelle ohne Impfstoff erzeuge nur Frust bei denen, die sich immunisieren lassen wollten, so der SPD-Politiker. Er sei relativ ratlos, wie es so weit habe kommen können.

Auch in Brandenburg haben zuletzt die Corona-Impfungen zugenommen. Diese Tendenz soll durch weitere Impfstellen unterstützt werden, kündigt Ministerpräsident Woidke an. Gesundheitsministerin Nonnemacher spricht sich derweil für eine Impfpflicht aus.

Woidke kündigt mehr Impfkapazitäten in Brandenburg an

Blasig sagte, die Großlager seien weitgehend leer. Deshalb könne nicht genug Impfstoff angefordert werden. Er machte außerdem den Bund dafür verantwortlich, dass es Verunsicherungen über die Anwendung der Impfstoffe von Moderna und Biontech gibt. "Wir haben das Kommunikationsdesaster aus dem Hause Spahn (...). Das war alles andere als hilfreich." Es gebe sehr wenig Biontech und auch Moderna stehe nicht ausreichend zur Verfügung, sagte Blasig. "Und nun gab es noch die Empfehlung, dass Biontech nur an die Menschen unter 30 verimpft werden soll." Das erzeuge unglaublichen Frust.

Bis zum Jahresende will Brandenburg laut Blasig 600.000 Impfdosen verabreichen. Er sehe auch Licht am Ende des Tunnels: "In der nächsten Woche soll eine Reserve einer Wochenration, also 160.000 Impfdosen, angelegt sein, die dann bei Bedarf in die jeweilgen Impfstellen und Impfzentren transportiert werden können."

Bundesgesundheitsminister Spahn hatte Mitte November angekündigt, es werde nur noch eine bestimmte Menge Biontech ausgeliefert, weil zunächst die Moderna-Bestände verimpft werden sollten. Berlin und Brandenburg hatten dagegen scharf protestiert. Die Landesregierungen befürchteten eine Verlangsamung des Impftempos, auch weil die Ankündigung Spahns in der Bevölkerung Unsicherheit erzeugt habe.