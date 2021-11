Plan des Bundesgesundheitsministeriums - Ärzteverbände sehen Impfkampagne durch Biontech-Begrenzung in Gefahr

So 21.11.21 | 13:22 Uhr

dpa/S. Gollnow Audio: Inforadio | 21.11.2021 | A. Schmidt-Hirschfelder | Bild: dpa/S. Gollnow

Weniger Biontech, mehr Moderna: Mit Blick auf die Lagerbestände will Bundesgesundheitsminister Spahn den Impfstoff kontingentieren. Der Hausärzteverband Berlin-Brandenburg nennt dies einen "Super-Gau" für die Impfkampagne.

Der Hausärzteverband Berlin-Brandenburg hat die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigte Begrenzung des Biontech-Impfstoffes scharf kritisiert. Verbandschef Wolfgang Kreischer sagte dem rbb am Sonntag, dies sei der "Super-Gau" für die Impfkampagne in der Region.



Kreischer: Ärzte werden aufs Impfen verzichten

Viele Patienten seien auf den Biontech-Imfpstoff fixiert und lehnten andere Vakzine wie Moderna ab. Diese Menschen müssten nun von den ohnehin schon stark belasteten Mitarbeitern in den Praxen zeitaufwändig überzeugt werden. Das Personal sei am Limit, es habe schon Kündigungen gegeben. Der Regierung sei offenbar nicht klar, dass unter diesen Umständen viele niedergelassene Ärzte künftig auf das Impfen verzichten werden. Diese Tendenz sei schon jetzt erkennbar: Von ehemals 3.000 Berliner Praxen impfen laut Kreischer jetzt nur noch 2.000.

30 Dosen Biontech pro Praxis

Das Bundesgesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen bei Bestellmengen für den Impfstoff von Biontech/Pfizer angekündigt, damit das Präparat von Moderna bei den Auffrischungsimpfungen vermehrt zum Einsatz kommt. Andernfalls drohten eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte des ersten Quartals 2022 zu verfallen, was vermieden werden müsse. Praxen sollen demnach vorerst maximal 30 Dosen Biontech pro Woche bestellen können, Impfzentren und mobile Impfteams 1.020 Dosen. Für Bestellungen von Moderna soll es keine Höchstgrenzen geben.

Kritik auch von Kassenärzten

Kritik an Spahns Plänen gibt es auch von den Kassenärztlichen Vereinigungen in Berlin und Brandenburg. KVBB-Vizechef Holger Rostek sagte am Sonntag im rbb, es werde wohl zu vielen Rückfragen seitens der Patienten oder sogar zu Absagen kommen. "Moderna ist gut, aber viele werden Fragen haben, ob das von den Zeitabläufen passt", so Rostek. "Von daher hält jede Minute, die der Arzt sinnvoller Weise mit seinem Patienten spricht, um ihn aufzuklären, ihn davon ab, weitere Impfungen durchzuführen." Damit werde das Impftempo, worauf man sich eigentlich beim Impfgipfel am Freitag verständigt hatte, ausgebremst.

dpa/Frank Hoermann Fragen und Antworten zum neuen Infektionsschutzgesetz - Das bedeuten die neuen Corona-Regeln 3G am Arbeitsplatz und im Verkehr, Testpflicht in der Pflege und ein neuer Warnwert in den Krankenhäusern: Das neue Infektionsschutzgesetz soll die rasant steigenden Corona-Zahlen bremsen. Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick.

"Massive organisatorische Komplikationen"

Der Berliner KV-Vorstandschef Burkhard Ruppert erwartet nach Angaben vom Sonntag "massive organisatorische Komplikationen in den Praxen, Terminverschiebungen und hohen Beratungsbedarf bei den Patienten, wenn nicht wie geplant Biontech, sondern Moderna verimpft werden muss. So wird die ohnehin schon schwierige Impfsituation weiter erschwert." Die KV fordere "klar und eindeutig", die Impfstoffe zu liefern, die in den Praxen bestellt wurden. Aus Sicht von Christiane Wessel, Vorsitzende der Vertreterversammlung der KV Berlin, wird die mit viel Aufwand wieder hochgefahrene Impfkampagne in der Praxis so nicht mehr möglich sein. Bei den Anmeldungen über Onlinesysteme lasse sich die Impfhistorie für den

richtigen Impfstoff nicht nachvollziehen. "Das heißt, hinterher telefonieren, was kostbare Zeit raubt."

Patientenschützer: Schwerer Schlag für Auffrischungskampagne

Heftige Kritik kam auch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. "Dass jetzt das Biontech-Vakzin nicht ausreichend zur Verfügung steht, ist ein schwerer Schlag gegen die Auffrischungskampagne. Viele impfwillige Menschen sind fassungslos", erklärte Vorstand Eugen Brysch am Sonntag.



dpa/Wolfgang Kumm FAQ zur Auffrischungsimpfung - Wer Anspruch auf den Booster hat und wo man ihn bekommt Die Zahl der Corona-Fälle steigt, zugleich lässt der Schutz vieler Geimpfter nach. Längst wird nicht nur älteren und vulnerablen Menschen zur Auffrischung empfohlen. Was rechtlich möglich und wissenschaftlich gesehen sinnvoll ist. Von O. Noffke, H. Maier-Borst und J. Barke



"Die freie Wahl des Impfstoffes war ein zentrales Element. Auch die Strategien der Ministerpräsidentenkonferenz, bis Weihnachten 27 Millionen Impfangebote zu ermöglichen, waren darauf aufgebaut", erläuterte Brysch. "Diese Beschlüsse und Pläne für das Hochfahren der Impf-Angebote werden praktisch untergraben."

Spahn: Beide Impfstoffe sicher und genug vorhanden

Andreas Gassen, Chef der deutschen Kassenärzte, zeigte sich angesichts der Biontech-Limitierung "fassungslos". Er betonte in der "Bild am Sonntag", dass die Moderna-Dosen nur bedingt weiterhelfen würden, weil sie nicht an Unter-30-Jährige gespritzt werden dürften, beim Transport empfindlicher seien und bei den Patienten erheblichen Beratungsbedarf auslösten.

Auch Politiker von CSU, FDP, SPD und Grünen hatten das Vorhaben scharf kritisiert. Ein Vorwurf lautete, es würge die Boosterkampagne ab. Die Ärzteschaft warnte zudem vor einem erhöhten Beratungsbedarf bei Patientinnen und Patienten. Spahn hatte einen möglichen Mehraufwand bedauert. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er am Samstag: "Ich weiß, dass diese kurzfristige Umstellung für viele engagierte Helferinnen und Helfer vor Ort in den Arztpraxen und Impfzentren viel zusätzlichen Stress bedeutet. Und das bedauere ich ausdrücklich." Das Gesundheitsministerium unterstrich hingegen, es sei genug Impfstoff da, nämlich rund 24 Millionen Dosen Biontech und 26 Millionen Dosen Moderna. Beide Impfstoffe seien sicher, wirksam und gleich gut für Auffrischungsimpfungen, betonte das Ministerium. Es gibt auch Studien, die ein Boostern mit dem jeweils anderen Vakzin als wirkungsvoller nahelegen.

Sendung: Inforadio, 21.11.2021, 06:00 Uhr