Studierende in Berlin sollen im Sommersemester wieder im Regelbetrieb an den Universitäten und Hochschulen lernen können. Das hat die Berliner Wissenschaftssenatorin Ulrike Gote (Grüne) in Aussicht gestellt.



Man plane das Sommersemester 2022, das offiziell am 1. April startet, in Präsenz, sagte die Senatorin am Freitag in der rbb-Abendschau. Man sei in Kontakt mit allen Hochschulen und hoffe, das der Plan auch durchgeführt werden könne.