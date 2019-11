Die Brandenburger Grünen beginnen am Dienstag mit der Urabstimmung zum Vertrag für eine mögliche Kenia-Koalition. Gut 1.900 Mitglieder können damit über die Annahme des Koalitionsvertrages für eine neue Landesregierung aus SPD, CDU und Bündnis-Grünen abstimmen.



Der Stimmzettel, der ab Dienstag per Brief an die Mitglieder versandt wird, beinhaltet zwei Fragen: Annahme des Koalitionsvertrags ja oder nein sowie Ursula Nonnemacher als Gesundheits- und Sozialministerin und Axel Vogel als Landwirtschaftsminister ja oder nein.