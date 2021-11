CDU verliert voraussichtlich Rathaus in Steglitz-Zehlendorf an die Grünen

Der Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf steht vor einem historischen Regierungswechsel. Grüne, SPD und FDP haben sich in der Bezirksverordnetenversammlung auf eine Zusammenarbeit geeinigt, wie die Vorsitzende der Grünen des Bezirks, Susanne Mertens, auf Twitter mitteilte. Damit könnte die CDU erstmal seit 50 Jahren den Posten des Rathauschefs im Berliner Südwesten verlieren.



Bereits am Dienstagabend hätten die Grünen-Mitglieder des Bezirksverbands einstimmig für eine Zählgemeinschaft mit SPD und FDP gestimmt, twitterte Mertens. Man habe "einstimmig für den politischen Aufbruch gestimmt", heißt es in der Kurznachricht, die Mertens am Dienstagabend veröffentlichte.



Mit SPD und FDP habe man "eine gemeinsame Vision geschaffen, in der wir uns alle mit unseren Programmen wiederfinden & die das Fundament für unsere Zusammenarbeit ist." Klimaschutz sei dabei ein "Querschnittsthema" aller Projekte.