Es war nur ein Freundschaftsspiel zwischen Hertha II und Tasmania Berlin. Doch allein der Hype um einen einzigen Spieler brachte die zahlreichen Zuschauer so sehr in Ekstase, dass das Spiel nicht regulär zu Ende geführt werden konnte.

Bei dem Freundschaftsspiel Hertha II gegen Tasmania Berlin waren zahlreiche Fans von Internet-Star Nader El-Jindaoui auf den Platz gelaufen, um ein Selfie mit ihrem Idol zu machen. Die Szenen teilte Tasmania auf Twitter. "Eigentlich waren da nur noch etwa zwei Minuten zu spielen", sagte HCL, Fanbeauftragter der Tasmania, gegenüber rbb|24 am Samstagnachmittag. Der Verein twitterte dann auch das Wort "Spielabbruch" zusammen mit einem Foto der Fans auf dem Platz.

Eigentlich ist es nicht ungewöhnlich, wenn Internet-Stars irgendwo auftauchen und von Fans umzingelt werden. Doch bei einem Fußballspiel hat das am Samstag in Berlin zu einigem Trubel geführt.

Auf den Bildern und Videos, die am Samstag bei Twitter kursieren, sieht man, wie vor allem Kinder und Jugendliche auf den Platz rennen.

Bereits während des Spiels waren immer wieder Personen auf den Rasen gelaufen, berichtet HCL. "Man konnte sich gar nicht mehr auf das Spiel konzentrieren, weil ab der 75. Minute immer jemand aufs Feld rannte." Zu diesem Zeitpunkt wechselte Hertha II Nader El-Jindaoui aus. "Man hat nur noch verfolgt, wie lange die Ordner brauchen, um die Flitzer vom Platz zu führen", so HCL.

Etwa 2.300 Zuschauer:innen verfolgten das Spiel, so HCL. In der Vorsaison lag der Schnitt bei knapp über 400 Zuschauern. Nach Angaben des Fanbeauftragten von Tasmania kam der Großteil aber wegen ihres Idols. Zunächst hätten alle Zuschauer auf der Haupttribüne gesessen. Einige Tasmania-Fans hätten laut dem Fanbeauftragten dann aber darum gebeten, in andere Blöcke wechseln zu können, weil es doch sehr unruhig wurde. Denn jeder Ballkontakt von Nader wurde von heftigem Gekreische begleitet, berichtet der Verein auch auf Twitter.