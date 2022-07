Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat im Trainingslager in England seine zweite Testspielniederlage unter dem neuen Trainer Sandro Schwarz kassiert. Gegen den Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest verloren die Berliner am Mittwochabend 1:3 (1:2).

Die Herthaner gerieten früh in Rückstand. Bereits in der neunten Minute kamen die Gastgeber nach einem Angriff über die rechte Seite und einem langen Ball in den Strafraum zur Führung. In der Mitte brauchte Lyle Taylor den Ball nur noch über die Linie drücken.