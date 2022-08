3. Spieltag | Regionalliga Nordost - Keeper Bätge rettet Altglienicke mit Tor in letzter Minute ein Remis

Fr 19.08.22 | 21:30 Uhr

Bild: imago images/Jan Huebner

Torwart Leon Bätge hat der VSG Altglienicke einen Punkt im Spitzenspiel in Babelsberg gerettet. Der Schlussmann traf in letzter Minute nach einer Ecke zum 2:2. Der BFC Dynamo musste in Chemnitz eine knappe Niederlage hinnehmen.



Dank eines Torwart-Treffers von Leon Bätge in der sechsten Minute der Nachspielzeit hat sich die VSG Altglienicke spät einen Punkt im Spitzenspiel beim SV Babelsberg 03 gerettet. Bis kurz vor Schluss hatten die Gastgeber geführt, Bätge sorgte nach einer Ecke mit der letzten Aktion des Spiels doch noch für das 2:2-Remis. Der BFC Dynamo musste in Chemnitz eine 0:1-Niederlage hinnehmen.



Babelsberg dreht Partie nach der Halbzeit - Bätge rettet Remis

Im Topspiel zwischen dem SV Babelsberg und Altglienicke war die VSG zu Beginn die bessere Mannschaft - und ging deshalb verdient nach gut 25 Minuten in Führung, allerdings durch ein Eigentor. Babelsbergs Saibo Ibraimo (26.) traf ins eigene Netz. In der Folge blieben die Gäste zwar die bessere Mannschaft, konnten ihre Führung allerdings nicht erhöhen. Die Partie ging mit dem 1:0 für die Mannschaft von Karsten Heine in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel wurde Babelsberg dann allerdings besser - und traf prompt. Matthias Steinborn sorgte in der 47. Minute für den schnellen Ausgleich nach Wiederanpfiff. Und Babelsberg legte nach: Rico Gladrow (63.) brachte Babelsberg mit einem Distanzschuss die 2:1-Führung. Als es schon so aussah, als könne Babelsberg im Karl-Liebknecht-Stadion einen Sieg und zumindest über Nacht die Tabellenführung feiern, kam dann der große Auftritt von Leon Bätge. Der Schlussmann ging bei einer Ecke in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit nach vorne, kam tatsächlich an den Ball und drückte die Kugel zum späten 2:2 über die Linie. Sowohl Altglienicke als auch Babelsberg haben nach drei Spieltagen in der Regionalliga Nordost jetzt sieben Punkte auf dem Konto.



BFC gegen Chemnitz zu ungefährlich

Die Partie zwischen dem Chemnitzer FC und dem BFC Dynamo verlief in der ersten Halbzeit ausgeglichen. Die erste größere Chance ging an die Gastgeber. Nach einer Flanke von Stanley Keller tauchte Felix Müller (17. Minute) plötzlich frei im Strafraum auf, köpfte den Ball aber deutlich daneben. Es blieb in einem teils sehr hektischen Spiel die einzige gute Möglichkeit bis zur Pause. Der BFC versuchte es einige Male aus der Distanz, blieb aber glücklos und kam zu keiner richtigen Gelegenheit. Eine Partie, die sich nur selten in Tornähe abspielte, ging ohne Tore in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel wurde es dann schnell gefährlich. Chemnitz' Dominik Pelivan zirkelte einen direkten Freistoß gegen die Latte, Brügmann konnte per Nachschuss abstauben - 1:0 für die Sachsen. Die Gastgeber nutzen den Schwung und bestimmten nach einer Stunde das Tempo und das Spiel. Der BFC hingegen hatte Probleme, nach dem Gegentreffer zurück ins Spiel zu kommen, hatten kaum Ideen in Tornähe zu gelangen. Erst in der Schlussphase drückten die Berliner nochmal, blieben aber erfolglos. Insgesamt gewann der CFC das Spiel daher verdient.



Luckenwalde un Leipzig mit Remis

In der letzten Partie des Tages trennten sich der FSV 63 Luckenwalde und die BSG Chemie Leipzig mit einem 2:2 (2:0)-Unentschieden. Zunächst trafen Daniel Becker (15.) und Till Plumpe (24.) für Luckenwalde. Nach der Halbzeit sorgten dann Manassé Eshele (56.) und Janik Mäder (63.) für die Leipziger Treffer und die Punkteteilung.

Sendung: rbb24, 19.08.22, 21:45 Uhr