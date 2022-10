Der Deutsche Meister Eisbären Berlin kommt nach seinem ernüchternden Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) immer besser in Fahrt. Fünf Tage nach dem 5:2-Erfolg über Düsseldorf gewannen die Hauptstädter am Freitagabend auch gegen den gut gestarteten ERC Ingolstadt mit 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Es war der erste Auswärtssieg der Saison für die Berliner.

Für die Eisbären, die nun mit neun Punkten auf Rang zwölf stehen, trafen vor 3.107 Zuschauern Manuel Wiederer, Maximilian Heim und Kevin Clark. Dem 18 Jahre alten Heim gelang damit beim DEL-Debüt direkt sein Premierentor. Ein Garant für den Erfolg war Eisbären-Keeper Tobias Ancicka, der mit einigen Paraden bis kurz vor Schluss ohne Gegentor blieb.



Schon in zwei Tagen, am Sonntag, geht es für die Eisbären Berlin in der Liga weiter. Dann empfangen die Berliner in der Arena am Ostbahnhof Nürnberg.