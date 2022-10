Mit zuletzt fünf Siegen in Folge geht der 1. FC Union als klarer Favorit in die Begegnung beim Tabellenletzten Bochum. Der Bundesliga-Spitzenreiter will seine Erfolgsserie weiter ausbauen und kann dabei wieder auf einen wichtigen Stürmer bauen.

Es ist das Duell der Gegensätze am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga: Der Tabellenerste ist zu Gast beim Letzten, die stärkste Defensive trifft auf die schwächste Offensive. Kurz gesagt: Der 1. FC Union Berlin ist beim VfL Bochum der klare Favorit. Von dieser Rolle will Trainer Urs Fischer aber wie gewohnt nichts wissen. "Wir versuchen einmal mehr, uns am Limit zu bewegen und unser Leistungspotenzial abzurufen", so der Schweizer.

Bei der Aufstellung rotiert er wie angekündigt. Im Vergleich zum 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Heidenheim unter der Woche kehren Torhüter Frederik Rönnow, Paul Jaeckel, Christopher Trimmel, Rani Khedira und Nico Gießelmann in die Startelf zurück. Auch Jordan Siebatcheu, der zuletzt wegen eines schmerzhaften Pferdekusses passen musste, spielt von Beginn an.