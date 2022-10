In der Fußball-Regionalliga Nordost hat der FC Viktoria Berlin sein Heimspiel am 11. Spieltag gegen die BSG Chemie Leipzig mit 0:2 (0:1). Die Tore für die Gäste erzielten Denis Jäpe l(2.) und Florian Kirstein (90.+2). Damit blieb Viktoria auf Platz 13 in der Tabelle und konnte keinen Boden auf die Abstiegsränge gut machen.

In der zweiten Halbzeit brachte Viktorias Trainer Semih Enes Küc für Phil Harres, doch die Einwechslung brachte wenig Schwung ins Spiel der Himmelblauen. Auch die BSG tat nicht mehr als nötig und so erlebten die knapp 1.200 Zuschauer weiterhin ein verhaltenes Fußballspiel. Berlins Stürmer Batikan Yilmaz konnte sich dann seiner Bewachung entziehen und hatte nur noch BSG-Schlussmann Benjamin Bellot vor sich (70.). Allerdings fand Viktorias Ausgleichsmöglichkeit in den Händen des Leipzigers Bellot ein schnelles Ende.



Torchancen für Viktoria blieben weiterhin Mangelware, doch die Hoffnung keimte noch mal auf (87.). Der eingewechselte Küc stand in aussichtsreicher Position circa 25 Meter vor dem Gästetor und trat zum Freistoß an. Doch sein Schuss flog nicht nur an der Leipziger Mauer, sondern auch am Chemie-Tor vorbei. In der Nachspielzeit schlugen die Sachsen noch einmal zu (90.+2). Florian Kirstein netzte eine Flanke zum 2:0-Endstand für die BSG ein. Der FC Viktoria Berlin bleibt damit im Tabellenkeller gefangen.