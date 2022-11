Vor dem letzten Spiel der Gruppenphase - So könnte es für den 1. FC Union im europäischen Wettbewerb weitergehen

Di 01.11.22 | 20:05 Uhr | Von Johannes Mohren

Bild: IMAGO/Contrast

Schon vor dem letzten Europa-League-Gruppenspiel bei Saint-Gilles steht fest: Der 1. FC Union wird auch 2023 europäisch spielen. Da enden aber die Gewissheiten. Welches Ergebnis in welchen Wettbewerb führt - und wer dort warten könnte.

Eine Warnung vorweg: Achtung, in diesem Beitrag folgen Rechenspiele. Denn vor dem letzten Gruppenspiel des 1. FC Union in der Europa League ist Fußball-Arithmetik en vogue. Schaffen es die Köpenicker - selbst gefordert bei Royale Union Saint-Gilloise (Donnerstag, 21 Uhr) - in die Zwischenrunde des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs und können auf Spiele gegen Barcelona hoffen? Oder müssen sie doch mit der Conference League Vorlieb nehmen? Ein Blick auf die Konstellation in der Gruppe D - und was aus ihr folgen könnte.

Platz 1 - bereits vergeben

Das ist sicher: Erster in der Gruppe D kann der 1. FC Union nicht mehr werden. Auf diesem Platz thront ungeschlagen Royale Union Saint-Gilloise mit vier Punkten Vorsprung. Die Belgier werden also - unabhängig von den Ergebnissen des letzten Spieltags und durchaus überraschend - auf direktem Weg ins Achtelfinale der Europa League einziehen.

Platz 2 - das eiserne Ziel

Platz 2 führt in die Europa-League-Zwischenrunde. Auf dem steht Union aktuell - und die Mission heißt: unbedingt absichern! Nach zwei 0:1-Niederlagen zum Start in die Gruppenphase haben sich die Köpenicker Minimalisten die Chance auf ein Überwintern in Europas zweithöchstem Wettbewerb mit drei 1:0-Siegen hart erkämpft. Fest steht: Fügt der 1. FC Union seinem belgischen Namensvetter die erste Niederlage zu, ist den Eisernen Platz zwei in der Gruppe D nicht zu nehmen. Spielen sie hingegen unentschieden oder verlieren sogar, darf der Verfolger Braga nicht gewinnen (siehe Platz 3). Bleibt Union - aus eigener Kraft oder durch portugiesisches Zutun - Tabellenzweiter, treffen die Köpenicker in den Playoffs zur K.o.-Phase der Europa League auf einen Tabellendritten der acht Champions-League-Gruppen. Im Kampf ums Achtelfinale winken dann namhafte Gegner: Der FC Barcelona und der FC Sevilla stehen bereits als mögliche Kontrahenten fest. In den anderen Gruppen der Königsklasse ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Die weiteren Dritten heißen aktuell: Ajax Amsterdam, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (wäre als deutsches Team kein möglicher Gegner für Union), RB Salzburg, Schachtar Donezk und Juventus Turin. Ausgetragen werden Hin- und Rückspiel am 16. und 23. Februar 2023. Die Auslosung der Begegnungen findet bereits am 7. November um 13 Uhr statt.

Platz 3 - Europa, aber eine Klasse tiefer

Holen die Köpenicker in Belgien keine drei Punkte, wird es - wie beschrieben - haarig und das Abrutschen in die Zwischenrunde der Conference League droht. Denn Braga lauert nur zwei Zähler hinter dem Team von Trainer Urs Fischer. Die Portugiesen treten zuhause gegen Malmö FF an. Die Voraussetzung für Braga, um Union noch von Platz zwei verdrängen zu können: Der aktuell Zweite der Primeira Liga muss selbst gewinnen. Damit würden die Portugiesen auf zehn Punkte springen. Verlören die Köpenicker in Belgien, blieben sie bei neun Punkten und die tabellarische Situation wäre klar. Etwas komplexer wäre die Lage bei einem Unentschieden der Eisernen. Dann hätten beide Klubs zehn Punkte auf dem Konto. Auch im direkten Vergleich liegen sie gleichauf (0:1, 1:0). Das Rechenspiel ginge jedoch zu Ungunsten der Berliner aus. Die Uefa zieht als nächstes Kriterium nämlich die Tordifferenz heran. Bei der geben sich die Vereine derzeit noch nichts (plus 1). Bei Union bliebe dieser Wert bei einem Unentschieden bei Saint-Gilles aber unverändert, bei Braga würde er sich durch einen Sieg gegen Malmö hingegen verbessern. In den Playoffs zur K.o.-Runde der Conference League träfe Union als Europa-League-Drittplatzierter auf einen Gruppenzweiten der Conference League. Wer das sein wird, ist in allen acht Gruppen derzeit noch unklar. Derzeit zweitplaziert sind: Silkeborg IF, Lech Posen, Partizan Belgrad, SC Dnipro-1, Molde FK, CFR Cluj und der FC Basel. Gespielt würde auch hier am 16. und 23. Februar 2023. Die Auslosung findet am 7. November um 14 Uhr statt.

Platz 4 - bereits vergeben

... bedeutet das sichere Ausscheiden und ist ebenso vor dem letzten Spieltag vergeben wie Platz eins: Malmö FF konnte bisher keinen einzigen Punkt holen und ist abgeschlagenes Schlusslicht.

