Do 17.11.22 | 09:03 Uhr

Der Vorsitzende des SV Babelsberg 03, Björn Laars, wird sein Amt zum Jahresende abgeben. Dies gab der Fußball-Regionalligst in einer Pressemitteilung am Mittwochabend bekannt. Der 47-Jährige hatte den Posten erst im Februar 2021 übernommen und den Verein gemeinsam mit Katharina Dahme in einer Doppelspitze geleitet.

Das Vorstandsmitglied Kristian Kreyes soll nun Laars im Vorsitz ersetzen und wird den Klub im ersten Halbjahr 2023 allein führen, da Dahme in Elternzeit geht.