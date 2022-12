Franz und Moritz Wagner in der NBA - Berliner Bruder-Magie in Orlando

Di 13.12.22

Der kleine Bruder fing mit Basketball an, weil der große Bruder spielte. So begann die Erfolgsgeschichte von Moritz und Franz Wagner. Mittlerweile spielen die Berliner gemeinsam in der NBA, leben in einer WG - und lieben Zweikämpfe. Von Heiko Oldörp

Sie sind das erste deutsche Brüder-Paar in Nordamerikas Basketball-Profiliga NBA - und somit durchaus etwas Besonderes. Doch wer Moritz und Franz Wagner zuhört, merkt schnell, dass es bei ihnen auch nicht anders zugeht, als bei Millionen anderen Geschwistern: die Wagners duellieren sich stets und ständig.

Erstes Duell des Tages um die Autoschlüssel

Den ersten Zweikampf des Tages gibt es in ihrer WG in Orlando am Vormittag. Das gemeinsame Ziel: die Autoschlüssel. Wer sie als letztes ergreift, muss zum Training fahren, sagt Moritz. Der Sieger hingegen dürfe es sich auf dem Beifahrersitz bequem machen und sich zur Trainingshalle chauffieren lassen.

Obwohl die Basketball-Brüder aus Berlin zusammen aufgewachsen sind, spielen sie erst seit vergangenem Herbst auch in einer Mannschaft - bei den Orlando Magic. Zwar haben beide in ihren Lebensläufen die Stationen Alba Berlin sowie die College-Mannschaft der Michigan Wolverines stehen, doch eben nie zur selben Zeit. Wie auch? Schließlich ist Moritz (2,11 Meter) nicht nur drei Zentimeter größer, sondern auch vier Jahre älter als Franz.

Moritz: Konstellation ist "speziell und einzigartig"

Dass Moritz dann im August 2021 in Orlando einen Zweijahres-Vertrag unterschrieb, ausgerechnet bei dem Klub, der seinen Bruder wenige Wochen zuvor bei der Talentverteilung Draft an achter Stelle ausgewählt hatte - und dass die Wagners, Deutschlands erstes NBA-Brüderpaar, somit also künftig zusammen spielen würden, das hatte schon einen Hauch von Magie. Oder wie sie in Orlando sagen: "Magic". Im NBA-Alltag mit den vielen Spielen und all der dazugehörigen Reiserei, heute Miami, morgen Minnesota und übermorgen schon wieder ganz wo anders, kann es schon mal etwas hektisch werden. Dennoch wissen die Wagner-Brüder immer, wie "speziell und einzigartig" ihre Konstellation sei, betont Moritz. Er weiß die jetzige Situation besonders zu schätzen, eben weil er sie in seinen vorherigen NBA-Stationen L.A. Lakers, Washington Wizards und Boston Celtics nicht hatte.

Ich habe sehr, sehr viel zu Moritz aufgeguckt. Mit Basketball habe ich angefangen, weil er Basketball gespielt hat. Franz Wagner

Es sei schön, sagt der 25-Jährige, gemeinsam nach Hause zu fahren. Das Spiel auszuwerten oder auch einfach über Dinge zu sprechen, die so rein gar nichts mit Basketball zu tun haben. Dinge, die einen eben von dem gerade Erlebten ablenken. Reden, diskutieren, streiten, oder manchmal auch gemeinsam schweigen - wer so viele Jahre miteinander verbracht hat, weiß ziemlich gut, was der andere gerade braucht, wie er denkt und fühlt. Das gilt natürlich auf für das Zusammenspiel auf dem Parkett. Verständigung und Verständnis klappen - mitunter blind. Und wenn sie etwas vor den Mitspielern geheim halten wollen, "dann sprechen wir einfach Deutsch", sagt Franz.

Franz Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft von Orlando

Dass er Basketballer wurde, hat er Moritz zu verdanken. Der fing einst als Achtjähriger bei Alba Berlin an. Franz wiederum tat einfach das, was so viele kleine Brüder überall auf der Welt machen - sie eifern ihrem großen Bruder nach. "Ich habe sehr, sehr viel zu Moritz aufgeguckt. Mit Basketball habe ich angefangen, weil er Basketball gespielt hat", sagt Franz. Der Weg seines Bruders, ergänzt er, habe ihm "sehr geholfen". Und natürlich sei er "sehr, sehr glücklich" diesem Pfad gefolgt zu sein.

Während Moritz in der NBA eine Art Vagabund ist - allein in der Saison 2020/21 spielte er für drei Vereine - gilt Franz in Orlando als Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft der Magic. Der Small Forward mit variantenreichen Würfen in der Offensive und einem starken Defensivverhalten, hatte in seiner Premierensaison 2021/22 die beste Durchschnitts-Punktzahl eines Deutschen in der NBA erzielt. Wagner kam auf 15,2 Punkte pro Partie. Zum Vergleich: Dirk Nowitzki erreichte in seiner ersten Spielzeit im Schnitt 8,2 Zähler.

Moritz Wagner nach Knöchelverletzung zurück

Orlandos Zwischenbilanz von acht Siegen und 20 Niederlagen nach knapp einem Drittel der Vorrunde, führt Franz Wagner auf "viele Verletzte" und "unsere Unerfahrenheit" zurück. Zwar waren die vergangenen drei Spiele alles Siege, dennoch ist der Verein immer noch ziemlich weit unten im Tal - und der Berg, den sie erklimmen wollen, unglaublich steil. Orlando macht kleine Schritte, was auch daran liegt, dass Moritz Wagner nach seiner langwierigen Knöchelverletzung, wegen der er bereits die Heim-EM verpasst hatte, endlich wieder fit ist. Die Talente wie Franz Wagner oder auch der Amerikaner Paolo Banchero, der im Frühjahr bei der Draft unter allen Nachwuchsspielern als erstes ausgewählt wurde, finden sich immer besser zurecht, werden selbstbewusster und frecher. "Die Resultate", sagt Franz Wagner, "werden irgendwann kommen, wenn wir weiter hart arbeiten".

Es ist sehr, sehr schön, die Freude und die viele Arbeit von Franz zu sehen. Moritz Wagner

Moritz Wagner mag es nicht, seinen Bruder "auf der basketballerischen Ebene zu bewerten". Denn die berufliche und private Beziehung würden beide strikt voneinander trennen, fügt er an. Dennoch: als großer Bruder sei es für ihn "sehr, sehr schön, zu sehen, mit welcher Freude und wie viel Arbeit" Franz seinen Beruf ausübe.

WM 2023 mit Wagner-Brüdern?

Welches Potential der "kleine Wagner" hat und wie couragiert er trotz seiner 21 Jahre bereits auftritt, davon konnten sich die deutschen Fans im Herbst bei der Basketball-Heim-Europameisterschaft überzeugen. Kapitän Dennis Schröder war der Anführer des Teams, das Bronze gewann - und Franz Wagner avancierte bei seinem ersten Turnier im Nationaltrikot zum Shootingstar.

Mit Freude im deutschen Nationaltrikot: Franz (links) und Moritz Wagner.

"Die EM war richtig geil, hat unfassbar Spaß gemacht und mir ganz viel gegeben", schwärmt er mehr als drei Monate später immer noch. Die Erfahrungen, die er in den wichtigen Partien in ausverkauften Hallen in Köln und Berlin gemacht habe, bezeichnet Wagner als "richtig, richtig gut" für sich selbst. Er hoffe, sagt Franz Wagner, dass wir "ein paar Leute für den Sport begeistern konnten, dass einige vielleicht angefangen haben, Basketball zu spielen". Und er hoffe zudem, dass die deutsche Nationalmannschaft mit guten Leistungen auch künftig einen Hype auslöse, wie im September 2022. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es im kommenden Sommer, bei der Weltmeisterschaft. Vielleicht ja dann mit Moritz und Franz Wagner im Nationaltrikot.