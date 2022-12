Lange sah es so aus, als würde Alba Berlin gegen den Tabellenvorletzten medi Bayreuth stolpern - doch dann kamen die Hauptstadt-Basketballer so richtig in Fahrt: Mit einem furiosen 24:0-Lauf im letzten Viertel drehten die Berliner ein fast schon verloren geglaubtes Spiel und gewannen am Ende noch mit 91:83 (40:49). Beste Werfer für Alba vor 7.557 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof waren Jaleen Smith 17 und Yovel Zoosman mit 14 Punkten.