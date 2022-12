Josephina Neumann hat den deutschen Tischtennis-Meister TTC Berlin Eastside vor einer Niederlage bewahrt. Am siebten und letzten Spieltag der Hinrunde gewann die erst 12-Jährige am Sonntag das letzte Match gegen Janine Kämmerer und rettete den Berlinerinnen in der Anton-Saefkow-Sporthalle am Sonntag das 5:5 gegen den TSV Langstadt.

Josi Neumann gilt als Tischtennis-Wunderkind und ist schon Bundesliga-Profi - mit gerade einmal zwölf Jahren. Am Wochenende stand sie erstmals für ihren Verein ttc eastside in Berlin an der Platte und lockte damit die Zuschauer in die Halle.

Für die 12-jährige Neumann war es der zweite Bundesliga-Sieg überhaupt. Sie gilt als eines der größten Tischtennis-Talente in ganz Europa. "Wir wollen mit ihr den Versuch starten, sie in relativ jungen Jahren in die Mannschaft und diese Atmosphäre zu integrieren, in der Hoffnung, dass sie in einigen Jahren eine Führungsspielerin bei uns werden kann", hatte Eastside-Präsident Alexander Teichmann vor einigen Wochen im rbb|24-Interview erklärt.

Dank des besseren Spielverhältnisses ist der TTC Berlin Eastside mit 9:5-Punkten Erster vor dem punktgleichen TTC 46 Weinheim. Allerdings können die einen Punkt hinter dem Duo liegenden Frauen der DJK Kolbermoor in der kommenden Woche noch vorbeiziehen.