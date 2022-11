Tischtennis-Wunderkind Josi Neumann - Wenn eine Zwölfjährige für den Champions-League-Sieger an die Platte geht

Mo 21.11.22 | 16:46 Uhr

IMAGO/Contrast Video: Abendschau | 20.11.2022 | Jonas Schützeberg | Bild: IMAGO/Contrast

Josi Neumann gilt als Tischtennis-Wunderkind und ist schon Bundesliga-Profi - mit gerade einmal zwölf Jahren. Am Wochenende stand sie erstmals für ihren Verein ttc eastside in Berlin an der Platte und lockte damit die Zuschauer in die Halle.

Das Wasser war schon ausverkauft und auch Brötchen und Würstchen hatte der Imbiss in der Sporthalle am Anton-Saefkow-Platz am Sonntag nach rund einer Stunde nicht mehr im Angebot. Denn 150 Zuschauer hatten sich das Tischtennis-Bundesligaspiel zwischen dem ttc eastside Berlin und DJK Kolbermoor angeschaut. Sonst sind es deutlich weniger. Doch welcher Tischtennis-Star lockte - für die sonst eher kleine und familiäre Tischtennis-Welt - so viele Zuschauer in die Halle?

Führungsspielerin der Zukunft beim ttc eastside?

Josi Neumann heißt die Spielerin, die an diesem Tag wohl die meisten Blicke auf sich zog. Denn sie ist gerade einmal zwölf Jahre alt - und damit die jüngste Bundesligaspielerin aller Zeiten. Am letzten Wochenende stand sie erstmals bei einem Heimspiel ihres Vereins ttc eastside an der Platte. Angesichts der großen Bühne war sie "mega aufgeregt" und fand es "voll cool, dass so viele Zuschauer da waren". Schon am Spieltag zuvor feierte sie in Weil ihr Bundesliga-Debüt. Eastside, im Damen-Tischtennis als Meister und Champions-League-Sieger das Maß aller Dinge, setzt große Hoffnungen auf die Zwölfjährige. "Wir wollen mit ihr den Versuch starten, sie in relativ jungen Jahren in die Mannschaft und diese Atmosphäre zu integrieren, in der Hoffnung, dass sie in einigen Jahren eine Führungsspielerin bei uns werden kann", erklärt Präsident Alexander Teichmann.

Niederlagen einkalkuliert

Damit die Schülerin wertvolle Erfahrungen sammeln kann, gibt der Verein eigentlich sichere Siege gerne ab. Zwar hat Josi ihre Bundesliga-Duelle bislang alle verloren, erste Erfolgserlebnisse sind ihr aber schon geglückt. An beiden Spieltagen konnte sie gegen erfahrene Spielerinnen zumindest jeweils einen Satz gewinnen. Natürlich sei sie schon enttäuscht, "aber es ist nicht so, dass ich denke: Jetzt trainiere ich eine Woche nicht und habe keinen Bock mehr." Im Gegenteil: In Berlin zu spielen und mit erfahrenen Spielerinnen wie Nina Mittelham oder Xiaona Shan zu trainieren, spornt die blonde Nachwuchssportlerin nur noch mehr an. Ihren Lebensmittelpunkt behält die Schülerin aber weiterhin in ihrer Heimat in Karben in der Wetterau, wo sie auch zur Schule geht. Zumindest, wenn es der Wettkampfkalender zulässt. "Am Dienstag fliege ich nach Portugal. Dann bin ich eine Woche in der Schule und dann bin ich wieder weg, glaube ich", sagt Josi Neumann mit Blick auf ihre nächsten Wochen. Sie ist eben keine gewöhnliche Zwölfjährige - und wird mit ihrem Talent sicher auch woanders noch viele Zuschauer anlocken.

