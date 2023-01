Der Auftakt in die vierte Saison in der Fußball-Bundesliga hätte besser nicht laufen können für den 1. FC Union. Lange Zeit belegte die Mannschaft von Trainer Urs Fiacher den Spitzenplatz in der Tabelle. Als die Euphorie verflogen war, wurden allerdings die Defizite sichtbar - vor allem dann, wenn die Köpenicker das Spiel machen mussten. Vor der WM-Pause kam es dann zu dem ein oder anderen schwachen Auswärtsauftritt mit reichlich Gegentoren. Wollen die Köpenicker erneut den Europapokal erreichen, sollte spielerisch eine Weiterentwicklung stattfinden, dafür der aufgeblähte Kader abgespeckt und kreativ ergänzt werden.

Nach einem mühsamen 2:1-Auswärtssieg im Pokal beim Chemnitzer FC startete der 1. FC Union im Anschluss mit einem Paukenschlag in seine vierte Erstliga-Saison. Im Derby gewann der FCU zu Hause gegen den Stadtrivalen Hertha BSC mit 3:1. Es war ein perfekter Saisonauftakt für die Eisernen und zugleich ein richtungsweisender. Denn nach weiteren Siegen gegen Leipzig (2:1), Schalke (6:1) und Köln (1:0) sowie zwei Unentschieden gegen die Bayern und Mainz 05 grüßte der 1. FC Union schließlich am Ende des 6. Spieltags von der Tabellenspitze.

Der Hauptgrund für diese Leistungsexplosion, die wohl nur kühnste Optimisten der Mannschaft von Urs Fischer zugetraut hätten, lag vor allem in der gnadenlosen Effizienz der Eisernen. Die Mannschaft zeigte schnelles Umschaltspiel in Perfektion und nutzte die sich bietenden Chancen eiskalt aus. Bestes Beispiel: Beim 6:1 auf Schalke brauchte Union nur 12 Torschüsse für seine sechs Tore, hatte gar vier Abschlüsse weniger zu verzeichnen als der Gegner. War der FCU erstmal in Front, bissen sich die Gegner an der engmaschigen Defensive um den herausragenden Robin Knoche reihenweise die Zähne aus. Viele knappe Spiele konnten die Unioner so für sich entscheiden. Dazu harmonierte das neu formierte Sturmduo Becker/Jordan zu Beginn bestens, so dass der Bundesliga-Spitzenplatz bis zum 12. Spieltag verteidigt werden konnte.

Doch mit der zunehmenden Doppelbelastung in der Europa League fiel der 1. FC Union im letzten Drittel in eine kleine Ergebniskrise: Auftakt bildete die 1:2-Niederlage beim Tabellenschlusslicht VfL Bochum. Die sieglose Serie setzte sich dann durch ein 2:2 gegen den FC Augsburg und ein desatröses 0:5 in Leverkusen fort. Das anschließende 1:4 in Freiburg bildete für die Verantwortlichen in Köpenick beileibe keinen versöhnlichen Abschluss des Jahres 2022. Dennoch, der FCU kann mit der bisherigen Hinrunde zufrieden sein. Die Mannschaft von Urs Fischer war nie schlechter als Rang fünf platziert. Das heißt, Union stand in der aktuellen Saison immer auf einem internationalen Startplatz.