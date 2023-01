An seinem 18. Geburtstag

Hertha BSC hat einen neuen Torwart in den Profikader berufen. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, hat Tim Goller am Tag seines 18. Geburtstags einen Vertrag bis 2025 für die erste Mannschaft unterschrieben.

Der gebürtige Berliner kam 2017 zu Hertha und durchlief mehrere Jugendmannschaften im Verein. Anfang des Jahres reiste er bereits mit den Profis ins Trainingslager nach Florida und kam dort auch in einem Testspiel zum Einsatz. Am vergangenen Sonntag gab er dann sein Debüt für das U23-Team in der Regionalliga Nordost.

"Tim zählt mit seinen konstanten Leistungen in den vergangenen Jahren zu unseren absoluten Top-Talenten. Die Teilnahme am Profi-Trainingslager in Florida und sein U23-Debüt gegen Jena unterstreichen seine erfolgreiche Entwicklung", kommentierte Herthas Geschäftsführer Sport Fredi Bobic die Vertragsunterzeichnung des jungen Keepers.