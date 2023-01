Vor rund 5.500 Zuschauern in Danzig war Johannes Golla mit sechs Toren bester Werfer für die DHB-Auswahl, für die das Turnier mit der Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis acht weitergeht. Dort ist Ägypten am Freitag in Stockholm der nächste Gegner.

Paul Drux kehrte für das Viertelfinale zurück in den Kader der DHB-Auswahl. Der 27 Jahre alte Rückraumspieler hatte sich nach einem auskurierten Erkältungsinfekt rechtzeitig fit gemeldet. Dies teilte der Deutsche Handballbund 90 Minuten vor dem Anpfiff mit. Drux hatte die letzte Hauptrundenpartie gegen Norwegen (26:28) am vergangenen Montag verpasst, am Dienstag aber schon wieder mit der Mannschaft trainiert.

Dass das deutsche Team nur als Außenseiter in dieses Spiel gegen Frankreich geht, war schon vorher klar. Nur: Das sah man auf dem Spielfeld erstmal nicht, weil die DHB-Auswahl einen herausragenden Start in die Partie hinlegte. Andreas Wolff zeigte im Tor von Beginn an eine starke Leistung. Der 31-Jährige hatte beim Turnier in Polen und Schweden schon in den Spielen zuvor überragt - nun bestätigte er seine Ausnahmeverfassung auch gegen die Franzosen. Wolff parierte etliche Würfe des Gegners, was die Grundlage des deutschen Spiels war.