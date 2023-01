Hockey-WM in Indien

picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rafiq Maqbool

Die deutschen Hockey-Herren um Martin Zwicker vom Berliner HC stehen nach einem dramatischen Viertelfinale erstmals seit 13 Jahren wieder in einem Weltmeisterschafts-Halbfinale. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning bezwang am Mittwoch bei den Titelkämpfen in Indien den WM-Vierten England im Penalty-Schießen mit 4:3. Damit ist Deutschland dem Ziel des ersten großen Titels seit zehn Jahren ein Stück nähergekommen.