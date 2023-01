Oben auf dem 40 Meter hohen Sprungturm in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland), auf dem Startbalken, sitzt Florian Fechner in einem bronzefarben schimmernden Ganzkörper-Skisprunganzug. Der Höhenunterschied von der Turmspitze bis ins Tal beträgt fast 100 Meter. Gleich wird sich der 13-Jährige auf seinen Skiern hinunterstürzen.

Am Wochenende findet in der Wintersportanlage im Bad Freienwalder Papengrund der Märkische Wintersporttag statt. Auf Ski und Schlitten feiert der dortige Wintersportverein auch sein 100. Jubiläum.

In diesem Jahr gibt es einen ganz besonderen Anlass, denn der Verein feiert seine Gründung vor 100 Jahren. Heute betreibt der WSV eine äußerst erfolgreiche Nachwuchsarbeit, listet derzeit 27 aktive Springer. Damit zählt man Vereinsangaben zufolge zu den leistungsstärksten Stützpunkten im Nachwuchsbereich. Aktuell sind davon drei Talente in die Elite-Bundesstützpunkte entsendet.

Bad Freienwalde in Märkisch-Oderland gilt als traditionsreicher Wintersport-Ort. Der dort beheimatete WSV wurde 1923 gegründet. Zu DDR-Zeiten spielte das Skispringen eine immer geringere Rolle, auf den vorhandenen Schanzen am Papengrund wurde nicht mehr gesprungen. 2001 wurde der Verein neu gegründet, die Schanzen wurden neu aufgebaut. Am Mittwochabend feiert der Klub sein 100-jähriges Jubiläum . Als Gast wird unter anderem der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke erwartet.

Noch eine Frage, bevor er hinab ins Tal fliegt: Sind all die bayrischen und schwäbischen und badischen Jugendlichen bei nationalen Schüler-Cups nicht eigentlich sehr überrascht, mit jemandem aus dem ansonsten recht platten Brandenburg zu konkurrieren? Das komme vor, sagt er. "Wir sind ja auch das nördlichste Skisprung-Gebiet in Deutschland. Es gibt selten Schnee hier."

Genau dafür ist man hier ausgerüstet. Die Skispringer fahren auf keiner beschneiten Schanze, sondern in bewässerten Keramik-Spuren, unten landen sie statt auf Schnee auf Kunststoff-Matten - und der dahinterliegende Auslauf ist eine weite Wiese. Es ist das Konzept in Bad Freienwalde, und es funktioniert.

Florian Fechner geht nun in die Hocke, nimmt Schwung auf, beschleunigt, peitscht die Rampe hinunter, stößt sich vom Schanzentisch ab und liegt nun, den Körper nach vorn gelehnt, in der Luft. Die eben noch ausgelassene Schar im Tal richtet ihren Blick nun gebannt nach oben. "Florian, fliiiieg", ruft der Fest-Moderator ins Mikrofon. Und der 13-Jährige fliegt soweit er kann, landet perfekt, bei 63 Metern. Applaus.

Bosse sagt stolz, dass ihm ein DSV-Nationaltrainer erzählt habe, in welch vorteilhafter Lage Bad Freienwalde doch sei, dass man hier ganzjährig springen könne. In vielen klassischen Wintersport-Regionen müsse künstlich beschneit werden und dafür zusätzliche Schnee-Haltenetze angebracht werden. "Wenn da aber nun kein Schnee ist, können diese Schanzen auch nicht besprungen werden", sagt Bosse. "Somit haben wir in Brandenburg einen super Standort. 12 Monate springen? Kein Problem."

In anderen Wintersport-Regionen, vor allem in solchen, die auf den Breitensport setzen, macht sich die globale Erderwärmung zunehmend bemerkbar. Die Schneefallgrenze steigt. "Die Wintersaison startet immer später und hört früher auf", sagt Maximilian Witting, der an der Münchner Ludwigs-Maximilian-Universität zum Klima- und Umweltwandel forscht. Das sei für Wintersport-Orte ein Problem, denn das lukrative Geschäft in den Weihnachtsferien werde immer unsicherer. Die Folgen: ein "Konzentrationsprozess", wie Witting es ausdrückt. Der Wintersport werde sich zunehmend auf immer weniger Orte konzentrieren, die höher liegen.

Das könnte auch für einen Standort wie Bad Freienwalde zum Problem werden, auch wenn dieser ganzjährig auf Sport ohne Schnee setzt. Skispringen ist nun mal ein Wintersport, Kinder werden über die Berührung mit echtem Schnee, mit echtem Eis dafür begeistert. Der Wintersport habe tatsächlich ein Nachwuchsproblem, sagt Witting: Die Anfahrten zu Schneegebieten würden weiter, dadurch teurer, es werde somit beispielsweise komplizierter, Skifreizeiten anzubieten. "Die Basis wird kleiner." Das dürfte über kurz oder lang auch Brandenburg zu spüren bekommen.