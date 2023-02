Nach dem torlosen Hinspiel in Amsterdam will der 1. FC Union Berlin nun seinen Heimvorteil nutzen und Ajax im Stadion An der Alten Försterei schlagen. Nur mit einem Sieg würden die Köpenicker im europäischen Wettbewerb verbleiben.

Die Ausgangslage ist gut: Nach dem 0:0 im Hinspiel peilt der 1. FC Union gegen Ajax Amsterdam am Donnerstagabend zuhause den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale an. Trainer Urs Fischer fordert dafür besonders eine Köpenicker Qualität.

Das muss ihnen jetzt im Rückspiel gelingen. Nur der Sieger des Duells im Stadion An der Alten Försterei zieht ins Achtelfinale der Europa League ein, während der Verlierer aus dem europäischen Wettbewerb ausscheidet.

Trainer Fischer vertraut dabei fast derselben Elf, die in Amsterdam ein Unentschieden holte. Lediglich Janik Haberer steht statt Morten Thorsby in der ersten Mannschaft. Auch Verteidiger Diogo Leite und Stürmer Sheraldo Becker, die in der letzten Bundesliga-Partie gegen Schalke 04 pausiert hatten, stehen heute wieder in der Startaufstellung.