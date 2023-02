Europa League - Was für den 1. FC Union gegen Ajax Amsterdam entscheidend sein wird

Die Ausgangslage ist gut: Nach dem 0:0 im Hinspiel peilt der 1. FC Union gegen Ajax Amsterdam am Donnerstagabend zuhause den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale an. Trainer Urs Fischer fordert dafür besonders eine Köpenicker Qualität.

Die Stimmung vor dem Spiel ...

... ist bestens. Trainer Urs Fischer musste - zwei Tage nach seinem 57. Geburtstag - bei der Trainingseinheit am Mittwoch das klassische Köpenicker Feier-Ritual über sich ergehen lassen. So gab es vor dem Rückspiel in der Zwischenrunde der Europa League gegen Ajax Amsterdam (Donnerstag, 21 Uhr) nicht nur eine gesangliche 'Happy-Birthday'-Darbietung, sondern der Schweizer wurde von seinen Spielern auch munter mit Bällen beworfen. "Der ein oder andere war hart, weil er auch präzise war. Ich hoffe, diese Präzision nehmen die Jungs mit. Ich spüre einen noch", sagte Fischer bei der anschließenden Pressekonferenz.

Präzision und Effizienz - genau das forderte Fischer dann auch für die Partie gegen den niederländischen Rekordmeister. Die Offensive soll nach zwei Nullnummern wieder liefern. "Wenn ich das Spiel in Amsterdam nehmen muss, dann habe ich nicht das Gefühl, dass du fünf, sechs große Chancen bekommst, also heißt es, effizient zu sein", sagte er. Das müde 0:0 gegen Schalke 04 - vielleicht der schwächste Heim-Auftritt dieser Saison - und die vertane Chance auf die Tabellenführung sind abgehakt. Regeneration war in den vergangenen Tagen oberste Prämisse. Denn nun winken binnen vier Tagen gleich zwei große Chancen. Der Einzug ins Achtelfinale wäre der größte internationale Erfolg in der Klub-Geschichte. Und am Sonntag (17:30 Uhr) gibt es bei Bayern München gleich die nächste Chance auf die Ligaspitze.

Der Gegner ...

Ajax Amsterdam hat am Wochenende seine gute Form unter dem Ex-Herthaner John Heitinga bestätigt. Das 4:0 gegen den Tabellensechsten Sparta Rotterdam war der vierte Liga-Sieg in Serie. Kapitän Dusan Tadic traf doppelt, Mohammed Kudus bejubelte sein neuntes Saisontor in der Eredivisie. Es sind genau die Spieler, auf die auch die Köpenicker verstärkt achten müssen. "Spieler wie Mohammed Kudus, Dusan Tadic und Steven Bergwijn müssen im Rückspiel in ihrer bestmöglichen Form auftreten, sonst wird Ajax gegen Union nicht gewinnen", sagte Bryan Roy - Ex-Herthaner und Jugendtrainer von Sheraldo Becker - im rbb|24-Interview.

So könnte Union spielen ...

Die personelle Auswahl von Urs Fischer hat sich noch einmal vergrößert. Er kann wieder mit Diogo Leite planen. Der Innenverteidiger nahm ohne erkennbare Probleme am Abschlusstraining der Eisernen teil. Am Sonntag hatte der 24-jährige Portugiese wegen Krankheit in der Fußball-Bundesliga gegen Schalke 04 pausieren müssen. Rani Khedira und Jerome Roussillion, die nach dem Schalke-Spiel über Erkältungssymptome geklagt hatten, waren ebenfalls bei der Übungseinheit auf dem Platz hinter dem Stadion an der Alten Försterei dabei. Und auch der im Hinspiel in der Johan-Cruyff-Arena gelbgesperrte Kapitän Christopher Trimmel und Janik Haberer sind Optionen für die Anfangsformation. Lediglich Mittelfeldspieler András Schäfer fehlt dem 1. FC Union weiterhin wegen seiner Fußverletzung.

Das Personal imago images/Nordphoto Es fehlen: Andras Schäfer (Fußverletzung)

Fischer wird also die Gelegenheit nutzen und erneut rotieren. In der Abwehr rutscht Timo Baumgartl aus der ersten Elf, der nicht für die Europa League gemeldet ist. Leite steht als Ersatz parat. Der im Abschlusstraining angeschlagene Niko Gießelmann wird wohl eine Pause bekommen. Josip Juranovic (gegen Schalke ohne Einsatz) und Roussillion (nur zehn Minuten auf dem Platz) sind mögliche frische Spieler für die Außenbahnen. Auf den beiden Sturmpositionen - in der Liga mit Sven Michel und Kevin Behrens besetzt - wird Sheraldo Becker gegen seinen Jugendklub sicherlich einen Platz einnehmen, an seiner Seite könnte Jordan seine Chance bekommen. So könnte Union beginnen: Rönnow - Leite, Knoche, Doekhi - Roussillion, R. Khedira, Juranovic - Haberer, Thorsby - Jordan, Becker

Die Prognose ...

Der 1. FC Union will nichts dem Zufall überlassen. Auch auf ein mögliches Elfmeterschießen, das bei einem Remis nach regulärer Spielzeit und Verlängerung notwendig wäre, sei man vorbereitet. "Haben wir logisch", sagte Fischer auf die Frage, ob man Strafstöße im Training geübt habe. So weit kommen wird es aber nicht. Die Köpenicker haben im Hinspiel gezeigt, dass sie mit dem Gegner (mindestens) auf Augenhöhe sind. Nun kommt der Heimfaktor hinzu. Union hat zuhause nur zwei der letzten 23 Pflichtspiele verloren. Das Team findet - nach den beiden Nullnummern - zu seiner offensiven Effizienz zurück und jubelt nach 90 Minuten. Der rbb|24-Tipp: Sheraldo Becker beschert Union einen 1:0-Sieg in der regulären Spielzeit.

