Zum Auftakt des 22. Spieltags in der Regionalliga Nordost hat die VSG Altglienicke wichtige Punkte im Kampf um die Spitzenpositionen geholt. Die Berliner gewannen am Freitagabend das Stadtduell gegen den SV Lichtenberg 47 mit 3:0 (1:0) und rückten somit vorübergehend auf Rang drei vor. Nur noch zwei Punkte trennen sie nun vom Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt.

Nach dem Wiederanpfiff sorgte VSG-Angreifer Philip Turpitz mit seinem Tor zum 2:0 in der 60. Minute für die Vorentscheidung. Der Tabellensechzehnte aus Lichtenberg schaffte es bis zum Ende nicht mehr, den Gastgeber noch einmal in Bedrängnis zu bringen. Altglienicke setzte hingegen durch einen Treffer von Kolja Oudenne in der 87. Minute den Deckel drauf.

Im Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark ging Altglienicke vor heimischem Publikum bereits früh in Führung. In der achten Minute erzielte Sommer-Neuzugang Tolcay Cigerci das sehenswerte 1:0. Es war bereits sein achtes Saisontor. Trotz großer Bemühungen beider Teams gab es bis zur Pause keine weiteren Treffer.

Im Charlottenburger Mommsenstadion hat sich derweil die Talfahrt von Tennis Borussia fortgesetzt. Mit 1:3 (1:3) unterlagen sie dem Drittligaabsteiger Viktoria Berlin und verbleiben mit nur acht Punkten weiterhin am Tabellenende. Für Viktoria geht hingegen die Erfolgssträhne weiter: sieben der letzten zehn Spiele haben die Himmelblauen gewonnen.

Trotz der schwierigen Ausgangslage durften sich die Heimfans zu Beginn der Partie Hoffnung machen. In der 5. Minute brachte Julien Damelang den Tabellenletzten in Führung. Doch nur wenige Momente später jubelten die Gäste, nach dem Iba May den Ausgleich erzielte (8.). Viktoria hatte das Spiel danach völlig unter Kontrolle und ging in der 16. Minute durch Fatih Baca in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Laurenz Dehl auf 3:1 (40.). In der zweiten Halbzeit brachten die Lichterfelder ihren Vorsprung dann souverän über die Zeit.