Rund 1.600 Läuferinnen und Läufer haben am Sonntag an der 18. Auflage des traditionellen rbb-Laufes in Potsdam teilgenommen.

Bei strahlendem Sonnenschein gab die ehemalige Weitspringerin und Doppel-Olympiasiegerin Heike Drechsler am Vormittag den Startschuss an der Glienicker Brücke. Die Teilnehmer konnten zwischen dem gut 14 Kilometer langen Drittelmarathon und einer 10 Kilometer langen Route wählen. Die Strecke führte vorbei an zahlreichen Potsdamer Sehenswürdigkeiten, Ziel war wieder an der Glienicker Brücke.