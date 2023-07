Union Berlin schwitzt in den Alpen

Trainings-Lager in Österreich

Do 27.07.23 | 10:51 Uhr | Von Jakob Rüger

Fußball-Bundesligist Union Berlin befindet sich in der heißen Phase der Saison-Vorbereitung. Wie immer wird in Österreich der letzte Feinschliff geholt - und neue Gesichter werden begrüßt. Von Jakob Rüger

Wie Zuckerwatte kleben die weißen Wolken an den Hängen der Kitzbüheler Alpen. Sie versperren den spektakulären Blick auf die Berggipfel. Der 1. FC Union hat sich ein schönes Panorama ausgesucht für das zweite und wichtigste Trainings-Lager der Profis.

Die haben allerdings nur selten einen Blick für die beeindruckende Natur am Bramberg am Wildkogel. Trainer Urs Fischer fordert lautstark in jeder Einheit die volle Aufmerksamkeit. Die kräftige, raue Stimme des Schweizers schallt über den ganzen Platz.

An den ersten Tagen in Österreich wurde das Training immer wieder von Regenschauern begleitet. Wie Sommer fühlt es sich im Tal der links und rechts riesigen Berggipfel nicht an.