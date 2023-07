Der 1. FC Union Berlin hat einen neuen Offensivspieler verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, wechselt Benedict Hollerbach mit sofortiger Wirkung vom Zweitligisten Wehen Wiesbaden zum Champions-League-Teilnehmer aus Berlin.

Medienberichten zufolge soll die Ablöse ungefähr zwei Millionen Euro betragen. Über die Vertragslaufzeit machten die Köpenicker wie üblich keine Angaben. Der Vertrag des Stürmers wäre in Wiesbaden noch bis zum Sommer 2024 gelaufen. "Mit dem Wechsel zu Union geht für mich der Traum von der Bundesliga in Erfüllung. Das war immer mein Ziel und jetzt will ich alles dafür geben, dass ich meine Entwicklung erfolgreich fortsetzen und mich in den Dienst der Mannschaft stellen kann", wird Hollerbach in der Vereinsmitteilung zitiert.