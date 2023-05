Die deutsche Eishockey-Mannschaft hat am Sonntag in Tampere das erste WM-Finale seit 1930 gegen Rekord-Weltmeister Kanada 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) verloren, spielte sich dabei aber einmal mehr in die Herzen der Fans. Wille, Leidenschaft und Tore von John-Jason Peterka (8. Minute) und Daniel Fischbuch (34.) reichten am Ende nicht zum ersten WM-Titel.

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis war im Finale lange spielerisch besser, reist am frühen Pfingstmontag aber immerhin mit Silber als erster WM-Medaille seit 70 Jahren heim, weil Kanada am Ende kompromissloser war.