Die Fußballerinnen von Viktoria Berlin haben sich vorzeitig den Meistertitel der Regionalliga Nordost gesichert. Am 25. und vorletzten Spieltag gewann das Team von Trainer Alejandro Prieto bei der zweiten Mannschaft von Carl Zeiss Jena mit 3:0 (2:0).

Damit haben die Berlinerinnen vor dem letzten Spieltag nun vier Punkte Vorsprung auf die Verfolgerinnen von Union Berlin und können nicht mehr von Platz eins verdrängt werden.

Die Grundlage für den Erfolg und den Meistertitel legte Viktoria per Doppelschlag in der ersten Halbzeit. Torjägerin Aylin Yaren brachte die Berlinerinnen mit ihrem 42. Saisontreffer in der 28. Minute in Führung, ehe Maja Wasiak sechs Minuten später auf 2:0 erhöhte. Marlies Sänger sorgte in der 78. Minute für die endgültige Entscheidung.