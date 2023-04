Die 1.470 Zuschauer im Volksparkstadion Mariendorf sahen dabei von Beginn an viele Tormöglichkeiten. So musste Stern-Kapitänin Alina Cibusch in der zehnten Spielminute auf der Linie klären. In der 31. Minute hatte Stern wiederum Glück, dass Aylin Yaren nur die Latte traf. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit machte sie es dann besser und erzielte die Führung.

Auch im zweiten Durchgang war Viktoria dominant. Trotzdem dauerte es bis zur 82. Minute, ehe erneut Yaren zum 2:0-Endstand traf.