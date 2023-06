Pal Dardai bleibt auch nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga Trainer von Hertha BSC. Das bestätigte der Verein am Donnerstag offiziell. Zuvor hatte rbb|24 bereits darüber berichtet. "Wir freuen uns, dass Pal den blau-weißen Neuanfang als Cheftrainer mitgestalten wird. Er lebt Hertha BSC und ist mit seinem Fleiß, seiner Hingabe und seiner Leidenschaft für unseren Verein der richtige Mann für die kommenden Herausforderungen, die wir zusammen bewältigen werden", wird Sportdirektor Benjamin Weber in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Der 47-jährige Ungar war Mitte April auf die Trainerbank bei den Berlinern als Nachfolger des glücklosen Sandro Schwarz zurückgekehrt. Es ist bereits seine dritte Amtszeit in Berlin. Dardai hatte den Abstieg in die zweite Liga in den verbliebenen sechs Saisonspielen aber nicht mehr verhindern können. Hertha musste als Tabellenletzter zum siebten Mal die Bundesliga verlassen.

Ob die Berliner mit Dardai in der kommenden Saison tatsächlich in der 2. Bundesliga antreten werden, bleibt aber weiter unklar. Weil der Verein in finanziellen Schwierigkeiten steckt, ist die Lizenz noch nicht sicher. Entsprechende Unterlagen hat der Verein am Mittwoch eingereicht und rechnet mit der Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL) Anfang kommender Woche.