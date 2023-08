Regionalliga Nordost - Altglienicke gewinnt gegen den BFC Dynamo, Viktoria verliert in Leipzig

So 06.08.23 | 15:31 Uhr

Bild: IMAGO / Matthias Koch

Die VSG Altglienicke hat in der Fußball-Regionalliga-Nordost mit 3:1 (0:1) gegen den BFC Dynamo gewonnen. Die VSG profitierte dabei von zwei Platzverweisen für den BFC. Viktoria Berlin trat am Sonntagnachmittag bei der BSG Chemie Leipzig an. Das Team von Semih Keskin musste ohne Punkte zurück nach Berlin reisen. Am Ende stand ein 0:1 (0:1) aus Sicht Viktorias auf der Anzeigetafel.

Doppelter Platzverweis für den BFC

Die 1.296 Zuschauer im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark sahen bei der Partie zwischen der VSG Altglienicke und dem BFC Dynamo eine wilde erste Hälfte. Zunächst sah David Al-Azzawe nach einem Foulspiel die rote Karte und der BFC war bereits früh in Unterzahl. Dennoch brachte Rufat Dadashov die Gäste nach einem schönen Angriff in Führung (38.). Beim Torjubel kletterte sein schon gelb-verwarnter Teamkollege Mc Moordy King Hüther allerdings auf den Zaun, sah wegen der Unsportlichkeit die zweite gelbe Karte und flog so mit Gelb-Rot vom Platz (39.). Der BFC lag nun zwar in Führung, spielte aber mehr als 45 Minuten nur noch zu neunt. Nach dem Seitenwechsel brauchte Altglienicke dann auch nicht lange für den Ausgleich. Neuzugang und Ex-Unioner Akaki Gogia traf in der 53. Minute zum 1:1. Im Anschluss rannte der Gastgeber an: Angriff um Angriff spielte die VSG Altglienicke gegen den dezimierten BFC, dessen Abwehr zunächst aber noch standhielt. Nach einem Eckball von Tolcay Cigerci war es in der 69. Minute dann aber Anthony Roczen, der die BFC-Defensive knackte und das Spiel zugunsten Altglienickes drehte. Auch im Anschluss nutzte Altglienicke die Überzahl clever aus und blieb überlegen. Yousef Qashi erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit die Entscheidung und sicherte seiner Mannschaft den ersten Saisonsieg.



Leipzig bringt Sieg gegen Viktoria über die Zeit

Die BSG Chemie Leipzig setzte sich gegen Viktoria verdient durch. Nachdem Leipzig in der ersten halben Stunde noch einige Gelegenheiten liegenließ, brachte Timo Mauer sein Team in der 35. Minute schließlich verdient in Führung. Der unhaltbare Schuss auf gut 18 Metern sorgte für den 1:0-Pausenstand. Im zweiten Durchgang schaltete Leipzig merklich zurück. Viktoria hatte jetzt mehr Spielanteile, aber nur wenig Ideen. So entwickelte sich eine ereignisarme zweite Hälfte. Leipzig brachte die Führung in der Schlussphase trotz einiger Chancen für die Berliner über die Zeit und Viktoria musste nach dem Sieg gegen Cottbus am vergangenen Wochenende die erste Saisonniederlage hinnehmen.