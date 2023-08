Energie Cottbus hat auch das zweite Spiel in der neuen Regionalliga-Saison nicht gewonnen. Nach der Niederlage am letzten Wochenende bei Viktoria Berlin gab es gegen Erfurt aber immerhin den ersten Punkt.

Energie Cottbus hat den Start in die neue Saison der Regionalliga verpatzt. Am Sonntag verloren die Lausitzer bei Viktoria Berlin mit 1:2. Eine Kopfverletzung von Torwart Elias Bethke sorgte dabei für einen Schreckmoment.

Energie Cottbus erwischte vor 7.023 Zuschauern im Stadion der Freundschaft den besseren Start in die Partie. Das Team von Claus-Dieter Wollitz war zu Beginn aktiver und offensiver. Bereits in den ersten Minuten kamen die Lausitzer so zu einigen kleineren Chancen. Die erste richtig große Tormöglichkeit nutzte Tim Heike in der neunten Minute zum frühen Treffer. Bei seinem Schuss von der Strafraumkante profitierte der Cottbuser Stürmer vom schwachen Stellungsspiel des Erfurter Torwarts Lukas Schellenberg, der zu zentral stand und den Ball ins kurze Eck so nicht halten konnte.

Es war ein gelungener Beginn der Wollitz-Elf, der anzumerken war, eine Antwort auf die überraschende Niederlage im ersten Saisonspiel bei Viktoria Berlin geben zu wollen. Dennoch beruhigte sich das Spiel nach dem stürmischen Start nun etwas und weitere Torszenen blieben zunächst aus.

Bis zur 30 Minute: Diesmal wurde Cedric Euschen an der Strafraumkante in Szene gesetzt. Ähnlich wie Heike zuvor schloss Euschen schnell ab, verfehlte das Tor aber knapp. Der Ball knallte ans Außennetz. So ging es mit der knappen, aber verdienten Führung für Energie in die Pause.